Yer altı çarşısı esnafı, tavandan sızan sular nedeniyle tedirgin

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ Belediyesi'ne ait yer altı çarşısının tavanından, karların erimesiyle birlikte su sızmaya başladı. Çarşıda, merkezi klimaların bakımlarının yapılmadığı için ısınma problemi yaşadıklarını söyleyen esnaf, önlem alınmasını istedi.

Tunceli'de 1995'te inşa edilen ve 2018'de ise 7 milyon 218 TL'ye yenilenerek hizmete açılan yer altı çarşısının tavanlarından kar sularının erimesiyle birlikte su sızmaya başladı. 85 iş yerinin bulunduğu çarşıda, esnaf, suları kovalarla boşaltıyor. Çarşının üzerindeki karların temizlenmediği görülürken, esnaf, belediyenin merkezi klimaların bakımını yaptırmadığını ve yaklaşık 1 aydır ısınma problemi yaşadıklarını söyledi.

İrfan Yalay ise, "Lapa lapa kar yağdığı günler burası gerçekten su altında kalıyor. Gerçekten zor durumdayız. Buradaki esnafa belediye yardımcı olsun. Buranın mülkiyeti belediyeye aittir. Biz de onlara kira ödüyoruz. Bu tablodan kurtulmak ve bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz" dedi.