Yepaş ve Yedaş'tan Açıklama

YEPAŞ Satış ve Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, hizmetlerini EPDK 'mevzuatına ve yönetmeliğine' uygun olarak yaptıklarını söyledi.

Arif Akşam yaptığı açıklamada, "YEPAŞ, 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da belirlenmiş olan yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet veriyor. Son günlerde medyada tüketicilerin Aralık 2017-Ocak 2018 dönemini kapsayan elektrik faturalarının tamamının 1 Ocak 2018 tarihinde uygulamaya başlanan elektrik fiyatları ile faturalandırıldığı ve tüketicilerden fazladan haksız beden alındığı yönünde çıkan asılsız haberler yer almaktadır. Fiyat değişimlerinin olduğu dönemleri kapsayan tüketimlerin ne şekilde faturalanacağına EPDK tarafından hazırlanmış mevzuatlarla belirlenmiştir" dedi.

"Tüketimin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olan fiyatlar üzerinden düzenlenmesi söz konusu değil"

Akşam, fiyat değişimlerinin olduğu dönemleri kapsayan tüketimlerin ne şekilde faturalanacağı, 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da belirlenmiş olduğunu belirterek, "Bu mevzuatın 20. maddesinde yer alan 'Fiyat ya da birim bedel değişikliklerinin olduğu fatura dönemlerinin söz konusu olması ve günlük tüketimlerin ölçülememesi halinde sayaçlarda okunan değerin okuma tarihindeki gün ortası değer olduğu ve fatura dönemi içerisindeki her bir gün için günlük tüketimlerin eş düzeyde olduğu varsayımları ile tüketicilere faturalandırma yapılır' hükmü sebebiyle, aralık - ocak dönemini kapsayan faturalarda eski ve yeni fiyatın ortalaması üzerinden faturalama yapılmış olup haberde de yer aldığı şekilde tüm tüketimin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olan fiyatlar üzerinden düzenlenmesi ise söz konusu değildir" diye konuştu.

Arif Akşam, açıklamasını şöyle tamamladı: "YEPAŞ, Türkiye genelinde sanayi kuruluşlarından, mesken tüketimi yapan bireysel müşterilerine kadar geniş bir müşteri yelpazesine elektrik tedarik hizmeti vermektedir. Son kaynak elektrik tedarikçisi görevine sahip olan YEPAŞ diğer taraftan serbest tüketici müşterilerine elektrik tedariki kapsamında her türlü pazarlama, satış, müşteri hizmetleri (abonelik-faturalama-tahsilat) faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir. Hayatın vazgeçilmez unsuru olan elektrik enerjisini müşterilerine, kaliteli, güvenilir, sürekli ve uygun fiyatlı sunan YEPAŞ; tüm iş süreçlerini sürdürülebilir müşteri memnuniyeti temelinde oluşturarak müşterilerine hızlı ve saygılı hizmet vermek için sağlam temelli ve başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Müşterilerine yenilikçi ve müşteri odaklı pazarlama ve satış hizmetleri sunan YEPAŞ, yüksek teknolojiye dayalı altyapısı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına göre hizmetler ve çözümler geliştirmektedir."

"Elektrik fatura işlemleri YEPAŞ tarafından yürütülmektedir"

YEDAŞ'ın Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde sadece elektrik dağıtım hizmeti sunmak üzere faaliyet gösterdiğinin altını çizen Genel Müdür Rıdvan Aktürk, mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama tarifesinde fatura tahakkuku ve tahsilatının 2013 yılından bu yana YEPAŞ (Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.) tarafından yapıldığını açıkladı.

YEDAŞ'ın açıklamasında şöyle denildi: "Fatura tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili YEPAŞ tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir: Son günlerde medyada tüketicilerin Aralık 2017-Ocak 2018 dönemini kapsayan elektrik faturalarının tamamının 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmaya başlanan elektrik fiyatları ile faturalandırıldığı ve YEDAŞ tarafından tüketicilerden fazladan haksız bedel alındığı yönünde asılsız haberler yer almaktadır. Bahsi geçen konu EPDK'nın hukuki ayrıştırma mevzuatı kapsamında dağıtım şirketlerinin değil görevli elektrik perakende şirketlerinin görev alanında bulunmakta olup fiyat değişimlerinin olduğu dönemleri kapsayan tüketimlerin ne şekilde faturalanacağı EPDK tarafından hazırlanmış mevzuatlarla belirlenmiştir." - SAMSUN