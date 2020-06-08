HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

YEPAŞ salgın sonrası yeni döneme hazır

YEPAŞ, korona virüs ile mücadelede kademe kademe normalleşme sürecine girerken salgınla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını genişletti.

YEPAŞ salgın sonrası yeni döneme hazır
08.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:27

YEPAŞ, korona virüs ile mücadelede kademe kademe normalleşme sürecine girerken salgınla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını genişletti.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada, korona virüs salgını dönemi ve sonrasında aldıkları önlemleri anlattı. Akşam, "Yaptığımız çalışmaları iki kapsamda değerlendirebiliriz. Birinci kapsamda, 10 Mart 2020 tarihinde ülkemiz de ilk vakanın görülmesinin ardından hem çalışanlarımızı hem de iş yerlerimize gelerek işlem yaptıran müşterilerimizi salgından korumak adına planlamalar yaptık. Acil eylem planlarımızı Korona virüs kapsamında yeniden revize ettik. Virüse ilişkin tüm önlemlerimizi planladık ve dokümante ettik. Çalışma düzenleri uyan arkadaşlarımızı ev-ofis çalışma düzenine geçirdik. Ev-ofis çalışma oranımız genel müdürlük düzeyinde yüzde 90'lar işletmeler düzeyinde ise yüzde 40'lar olarak gerçekleşti. Ofiste çalışması gereken arkadaşlarımızla ilgili de maske, eldiven, siperlik gibi gerekli koruyucu malzemelerini ivedi olarak temin ederek dağıtımını yaptık. İş yerlerimizin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağladık. İş yerlerimizi sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına yeniden düzenledik. İş yeri içindeki müşteri yoğunluğunu düşürebilmek adına belli sayıda müşterimizi binalarımıza almaya başladık. Binalarımıza giren tüm müşterilerimizin ve çalışanlarımızın vücut ısılarını düzenli olarak ölçtük. Salgının çalışanlarımız ve müşterilerimiz nezdinde ki farkındalığını artırmak adına iletişim çalışmaları yaptık. Salgın dönemin de yasaklar sebebiyle sokağa çıkamayan 65 ya üstü müşterilerimize yerinde abonelik ve tahsilat hizmet verdik. Tüm bu çalışmaları salgın sonrası dönem de bir Şirket Kültürü olarak benimseyip devam ettirmeye yönelik faaliyetlerimize de devam ediyor olacağız. İkinci olarak ise devam etmesi gereken iş süreçlerimizi dikkate yeni iş modellerimizi devreye aldık. YEPAŞ olarak 5 il de yaklaşık 3 milyon yurttaşın iki milyondan fazla elektrik aboneliğinin elektrik tedarikçisi olmanın verdiği sorumlulukla iş yapış şekillerimizi gözden geçirdik. Salgın döneminde de devam eden müşteri hizmetleri süreçlerimizi hassasiyetle yürütmeye devam ettik. Bu kritik dönemde geçmiş yıllarda devreye aldığımız dijital kanallarımız olan E-devlet ve YEPAŞ Kolay İşlemler Müşteri portali üzerinden uzaktan online olarak abonelik, abonelik sonlandırma, fatura ödeme, güncelleme gibi işlemlerimizi yapmaya devam ettik. Bu kanallarda ki günlük ortalama işlem adetlerinin salgın öncesi döneme göre yüzde 150'lere varan oranlarda arması yani müşterilerimizin bu dijital kanalları salgın döneminde kullanıyor olması bizleri memnun etti. En önemlisi salgın dönemin de borç takibi ve icra süreçlerimizi durdurduk. Bu dönem de meskenler ve küçük tüketimli ticarethane müşterilerimiz için fiilen kesme işlemlerimizi yapmadık ve muhtemel mağduriyetleri önlemeye çalıştık. Bunun yanı sıra salgın sebebiyle ekonomik sıkıntıya düşen tüm müşterilerimize kredi kartı ile ödeme, taksitlendirme gibi farklı ödeme opsiyonlarını da sunarak onların yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Ekonomi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Ekonomi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası Ekonomi
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Ekonomi
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Fatma Girik Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Metin Oktay Semih Özsoy Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: YEPAŞ salgın sonrası yeni döneme hazır - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 17:30:37. #1.14#
title