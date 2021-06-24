YEO halka arza hazırlanıyor

İstikrarlı büyümesiyle, yüksek karlılık ve ihracat rakamlarıyla, Türkiye'nin alanında lider firması YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş halka arza hazırlanıyor.

İstikrarlı büyümesiyle, yüksek karlılık ve ihracat rakamlarıyla, Türkiye'nin alanında lider firması YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş halka arza hazırlanıyor. YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, "Hızlı, istikrarlı büyümesiyle, yüksek karlılık ve ihracat rakamlarıyla YEO, SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) halk arz başvurusu gerçekleştirirdi. Taslak izahnamenin ve halka arzın onaylanması ile halka arz sureci resmi olarak başlayacak" dedi.

YEO'nun kurumsal ve bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle halka arzı planladıklarını açıklayan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, Global Menkul Değerler tarafından halka arzın gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Halka arza tüm yetkili kuruluşlardan katılım sağlanabilecek olup, halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından 2021'in ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor." diye konuştu

"25 ülkede 200'den fazla proje gerçekleştirdik"

YEO'nun tek noktadan çözüm konsepti (One-Stop Solution Concept) ile Elektrifikasyon, Otomasyon, Dijitalizasyon ve Mühendislik çözümlerinin hepsini birlikte sunma kabiliyetine dikkat çeken Yıldız, firmanın 17 yıllık tecrübesiyle, 3 kıtada 25 ülkede 200'den fazla proje gerçekleştirdiğini ifade etti. YEO'nun dünya çapında ses getiren projelere imza atarak tanınan bir firma haline geldiğini de aktaran Yıldız, yurtiçinde de birçok önemli projede sektörlerin tercih ettiği firma konumunda olduklarını belirtti. YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız farklı endüstrileri dijital teknolojiler ile buluşturduklarını ifade ettiği açıklamasında, "YEO, enerji, su, petrol ve gaz, madencilik ve çimento gibi sektörleri yenilenebilir enerji, elektrifikasyon ve otomasyonla buluştururken, sunduğu ve birlikte çalıştığı lider dijital teknoloji partnerleriyle de karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sunmakta, sürdürülebilir bir enerji ve endüstri için çalışmalarını yürütüyor." ifadelerini kullandı.

YEO'nun gelecek hedeflerini aktaran Yıldız, "Son yıllarda gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla, yurtdışında gerçekleştirdiği projeler ve yurt dışı faaliyetleriyle hızla büyüyen YEO, sektöründe küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olmayı ve halka arz ile bu alandaki gücünü artırmayı hedefliyor. Farklı endüstrileri dijital teknolojilerle buluşturmanın yanı sıra; güneşten rüzgara, biyogaz ve biyokütleden jeotermal enerjiye, YEO yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerini arttırmış olup, enerji projelerinde sunduğu komple çözümler ve sektör uzmanlığı ile Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda proje gerçekleştirmiş ve bu alanda daha da büyümeyi hedefliyor." diye konuştu.

Halka arzla yeni yatırımlar ve büyüme hedefleniyor

YEO'nun halka arzı ile elde edilecek fon sayesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal ve iş kapasitesinin büyütülmesi, kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın arttırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin şirketin temel iş yapma prensibi olarak devam ettirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketin kurumsal kimliğinin ve insan kaynağının gelişimi hedefleniyor. Ayrıca dijitalizasyon alanında dijital enerji yönetimi ve Green Deal (Yesil Mutabakat) çerçevesinde yenilenebilir enerji, yüzer Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında da faaliyetlerini hızlandıracak yatırımları planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı