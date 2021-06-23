YEO, halka arza hazırlanıyor

Teknoloji ve Mühendislik firması YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş taslak izahname ile halka arz başvurusunu SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) yaparak halka arz sürecini başlattığını duyurdu.

Teknoloji ve Mühendislik firması YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş taslak izahname ile halka arz başvurusunu SPK'ya (Sermaye Piyasası Kurulu) yaparak halka arz sürecini başlattığını duyurdu. SPK tarafından taslak izahnamenin ve halka arzın onaylanması ile halka arz sureci resmi olarak başlayacak.

Halka arz süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, Global Menkul Değerler tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan YEO'nun kurumsal ve bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle halka arzı planladıklarını açıklayarak, "Halka arza tüm yetkili kuruluşlardan katılım sağlanabilecek olup, halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından 2021'in ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.

YEO ve faaliyetleri

YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, farklı endüstrileri dijital teknolojiler ile buluşturduklarını ifade ettiği açıklamasında, "YEO, enerji, su, petrol ve gaz, madencilik ve çimento gibi sektörleri yenilenebilir enerji, elektrifikasyon ve otomasyonla buluştururken, sunduğu ve birlikte çalıştığı lider dijital teknoloji partnerleriyle de karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sunmakta, sürdürülebilir bir enerji ve endüstri için çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Ayrıca güneşten rüzgara, biyogaz ve biyokütle'den Jeotermal enerjiye, YEO, yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerini arttırmış olup, enerji projelerinde sunduğu komple çözümler ve sektör uzmanlığı ile Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda proje gerçekleştirmiş ve bu alanda daha da büyümeyi hedefliyor.

Son yıllarda gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla, yurtdışında gerçekleştirdiği projeler ve yurt dışı faaliyetleriyle hızla büyüyen YEO, sektöründe küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olmayı ve halka arz ile bu alandaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Halka arzla yeni yatırımlar ve büyüme hedefleniyor

YEO'nun halka arzı ile elde edilecek fon sayesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal ve iş kapasitesinin büyütülmesi, kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın arttırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin şirketin temel iş yapma prensibi olarak devam ettirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketin kurumsal kimliğinin ve insan kaynağının gelişimi hedefleniyor.

Ayrıca dijitalizasyon alanında dijital enerji yönetimi ve Green Deal (Yesil Mutabakat) çerçevesinde yenilenebilir enerji, yüzer Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında da faaliyetlerini hızlandıracak yatırımları planlıyor.

17 yıllık tecrübesiyle, 3 kıtada 25 ülkede gerçekleştirdiği 200'den fazla projeyle, Türkiye'de ve dünyada tanınan YEO, tek noktadan çözüm konsepti (One-Stop Solution Concept) ile Elektrifikasyon, Otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik çözümlerinin hepsini birlikte sunma kabiliyeti ve gücü ile yurtiçi ve yurtdışı sektörlerin tercih ettiği bir firma konumunda. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı