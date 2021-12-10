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Yeniyurt Mahallesi Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı

Yeniyurt Mahallesi Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeniyurt Mahallesi Vatandaşlarla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Altınçağ Mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.

AYDIN (Habermetre) - Yeniyurt Mahallesi Vatandaşlarla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Altınçağ Mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Altınçağ Mahallesi Merkez Camii bahçesinde gerçekleştirilen buluşma toplantısında Kaymkamımız Sayın Aydın ERGÜN vatandaşların sornlarını istek ve taleplerini dinledi.

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