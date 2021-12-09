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Yeniyurt Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı

Yeniyurt Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeniyurt Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Yeniyurt Mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.

AYDIN (Habermetre) - Yeniyurt Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Yeniyurt Mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Yeniyurt Mahalesinde Merkez Camii bahçesinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen Sayın ERGÜN, daha sonra geçtiğimiz yıllarda ibadete açılan Yenilurt camiindede incemelelerde bulundu.

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