Yeniye Dönüşüm Günü, gençler için bağışa dönüştürülüyor
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Yeniye Dönüşüm Günü, gençler için bağışa dönüştürülüyor

Nefes terapisinden kahkaha yogasına kadar alanında uzman kişilerle 8 farklı konuda konuşulacak kişisel farkındalık buluşması, Türkiye'nin dört bir yanında sosyal sorumluluk projesi üreten Toplum Gönüllüsü gençler için bağışa dönüştürülüype.

Yeniye Dönüşüm Günü, gençler için bağışa dönüştürülüyor
03.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:58

Birçok gerçeğin hepimiz için "Yeni" olduğu bir süreçten geçiyoruz. Hem ruhsal hem dünyevi olarak "Dönüşüm" yaşadığımız bir yoldayız. Biz de bu günlere hep birlikte daha kolay adapte olabilmek için harika bir gün planladık.

Toplum Gönüllüsü gençler, 18 yıldır toplumsal dönüşümün bir parçası oluyorlar. Her yıl çocuk haklarından kültür sanata, engelli farkındalığından sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyorlar.

Bütün bu faydaları sağlarken kendi potansiyellerinin farkına varıyor, dönüşüyor ve gelişiyorlar. Sen de Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine güç katmak için bağışını yaparak Yeniye Dönüşüm Günü'nde bizimle olmak ister misin? Minimum 70 TL' lik bağışla dilersen tüm programa katılabilir ya da sadece seçtiğin buluşmalara gelebilirsin.

Kaynak: Bültenler

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