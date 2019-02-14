Yenitepe Spor Kulübü, Basketbola Yeni Bir Soluk Getirmeye Hazırlanıyor

İstanbul genelinde faaliyetlerine hız veren Yenitepe Spor Kulübü, basketbol alanında yeni bir soluk olma yolunda ilerliyor. İstanbul'un Şişli ilçesinde, çeşitli yaş gruplarını basketbol alanında geleceğe hazırlayan kulüp, önümüzdeki yıl müsabakalara katılmayı, miniklerden başlayarak turnuvalarda boy göstermeyi hedefliyor.

ANTRENÖR HANİFİ YILMAZ, GENÇ YETENEKLERİ YETİŞTİRİYOR

Basketbolun duayeni, deneyimli Antrenör Hanifi Yılmaz'ın koçluğunda çalışmalarını sürdüren Yenitepe Sopor Kulübü, halihazırda 50'nin üzerinde yeni yetenekle çalışıyor. Her hafta periyodik bir şekilde yapılan antrenmanlarda, çocuklara basketbolun tekniklerinin yanı sıra iyi bir sporcu olma ve özgüvenli bir birey olma özellikleri kazandırılıyor. İstanbul'da yetiştirecekleri sporcuları, profesyonelliğe adapte etmek ve üst düzey basketbolcular haline getirmek amacıyla hareket eden Yenitepe Spor Kulübü,Yenitepe ismini, bu branşta Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor. Kulübün en çok önem verdiği konu ise sevgi ve kardeşliği hedefleyen spor anlayışıyla, çocuklara güzel ahlak aşılamak.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Geleceğin basketbolcularını yetiştirecek olanYenitepe Spor Kulübü, 5-15 yaş arası kız ve erkek sporcuların kayıtlarını almaya devam ediyor. Kulüp, basketbol alanında geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlasa da turnuvalardaki yerini şimdiden almaya hazır bir görüntü sergiliyor. Yenitepe Spor Kulübü Basketbol Okulu'nda faaliyetlerin yıl boyunca devam edecek ve yıl sonunda da yetenekli sporcular kulüp bünyesine dahil edilecek.