Yenişehirliler köpeklerin canlı canlı ölüme terk edilmesine isyan etti
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Yenişehirliler köpeklerin canlı canlı ölüme terk edilmesine isyan etti

05.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:09
Yenişehirliler köpeklerin canlı canlı ölüme terk edilmesine isyan etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ayaz Mahallesine hayvanları beslemek için İnegöl'den gelen hayvanseverler çuvallar içinde ölümüne terk edilen 12 yavru köpek buldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ayaz Mahallesine hayvanları beslemek için İnegöl'den gelen hayvanseverler çuvallar içinde ölümüne terk edilen 12 yavru köpek buldu. Yavru köpekleri ölüme terk edenlere Yenişehir halkı tarafından sert tepki geldi. İlçe sakinleri 'bunu yapan vicdansızlar ilçemizin adını bu şekilde çıkaramazlar' dediler.

Yenişehir slçe sakinleri öncelikle bunu yapanlar biran önce bulunmalıdır. Bu tip haberler ile ilçemizin adının kötüye çıkarılmasını vesile olanları Allah'a havale ediyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız dediler.

Yenişehir Ayaz Köyü Muhtarı Ahmet Ay, " Biz köyümüz olarak bütün canlı hayvanlarımızın bakımını gerçekleştirmek için el birliği ile mücadele ediyoruz. Köyün birçok noktasında bulunan mama ve su kapları ile hayvanlarımızın bakımı yapılır. Köyümüz sınırları içine atılan bu yavru köpeklerin Ayaz köyü ve ilçemiz ile hiçbir alakası yoktur. Böyle çirkin vicdansız olaylar ile köyümüzün ve ilçemizin adını çıkaranları şiddetle kınıyoruz. Bu canları atanların ilçe dışından gelinerek bırakıldığına defalarca şahit olduk. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Yenişehir Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Birgül Demir, " Öncelikle bu yavru köpekleri bu şekilde dışarıya atanlara yazıklar olsun. Biz yıllardır ilçemizde yetişebildiğimiz noktalara giderek bu canlılarımızın bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Bu yavru köpeklerimizin atıldığı yer benim kendi köyümdür. Köyümüz halkı bütün canlı hayvanlara yardım edebilmek için evlerinin önlerine ve değişik noktalara mama ve su kabı koyarlar. Köyümüzden ve ilçemizden özellikle böyle masum yavru köpekleri kaderine terke edilerek dışarıya atılması asla söz konusu değildir. İlçemizin ve köyümüzün böyle vicdansız bir şekilde anılması bizleri derinden üzmüştür. Ayaz köyümüz İnegöl'e sınır köylerden biridir. Bu canların dışarıdan gelerek atıldığını düşüyoruz. Bunları yapanların bir an önce bulunması için mücadele edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yenişehirliler köpeklerin canlı canlı ölüme terk edilmesine isyan etti
Yenişehirliler köpeklerin canlı canlı ölüme terk edilmesine isyan etti
Yenişehirliler köpeklerin canlı canlı ölüme terk edilmesine isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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