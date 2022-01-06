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Yenişehirli sporcular milli takım yolunda

Yenişehirli sporcular milli takım yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından eğitilen Diyarbakırlı Delal ve Mazlum, Atletizm Milli Takımı alt yapısına seçildi.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından eğitilen Diyarbakırlı Delal ve Mazlum, Atletizm Milli Takımı alt yapısına seçildi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları yeni bir başarıya daha imza attı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Adana'da düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda Atletizm Milli Takımının Alt Yapısına seçilen Mazlum Tunçer ile Delal Köse'nin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bünyesinde bulunan ve çeşitli spor dallarında yetenekli olan sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için tüm destekleri sağladıklarını belirten Başkan Beşikci, "Öncelikli hedefimiz yetenekli çocuk ve gençlerimizi yetenekleri doğrultusunda sporun çeşitli dallarıyla buluşturmak ve bu yönde eğitim vermektir. Sporcu unvanını layıkıyla taşımaları ve ilimizi, ilçemizi temsilen kazandıkları başarılarıyla gurur duymaktır. Türkiye Kros İl İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Şampiyonası'nda U14 Kızlarda Delal Köse, U16 Erkeklerde Mazlum Tunçer, Atletizm Mili Takımının Alt Yapısına seçildiler. Bu sporcularımızın bizlere yaşattıkları bu gurur motivasyonumuzu daha da arttırmaktadır. Sporcularımızın ve azimle çalışan antrenörlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehirli sporcular milli takım yolunda

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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