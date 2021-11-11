Yenişehirli çocuklar Ata'yı anmak için koştu

6 kategoride düzenlenen yarışmalarda genç sporcular Ata'yı anmak için koştu.

Yenişehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bu yıl Ata'yı Anma Kros Yarışmaları'nın üçüncüsünü düzenledi.Yarışmalar, Yenişehir Belediyesinin 50. Yıl Mahallesi'nde kros yarışları için hazırladığı Yenişehir Kros Parkuru'nda yapıldı.3. Ata'yı Anma Kros Yarışmaları'na 6 kategoride 211 sporcu katıldı.

Yarışmada 2004-2005 doğumlu kızlar kategorisinde Sedef Uruç birinciliği, Dilan Gültekin ikinciliği, Revşan Aşır üçüncülüğü elde etti.

2004-2005 doğumlu erkekler kategorisinde Sinan Şeker birinciliği, Mehmet Karaahmet ikinciliği, Harun Tapıklama üçüncülüğü elde etti.

2006-2007 doğumlu kızlar kategorisinde Buse Nur Batak birinciliği, Havin Yılmaz ikinciliği, Kübra Saruhan üçüncülüğü elde etti.

2006-2007 doğumlu erkekler kategorisinde Enes Yüksel birinciliği, Efe Toprak ikinciliği, Omar Alhaje üçüncülüğü elde etti.

2008-2009 doğumlu kızlar kategorisinde Cansu Kayaalp birinciliği, Eşşe Çağla Karaltı ikinciliği, Şerife Ertem üçüncülüğü elde etti.

2008-2009 doğumlu erkekler kategorisinde birinciliği Yusuf Kılıçaslan, ikinciliği Mehmet Şakayık, üçüncülüğü Kamil Yalçın elde etti.

Yarışmada dereceye giren genç sporcular kupa ve madalyalarını Yenişehir Belediyesi Spor Sorumlusu İbrahim Örenç, Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz'un elinden aldı.

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