Yenişehirde kayıp alarmı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenişehirde kayıp alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yenişehirde kayıp alarmı

Bursa'da evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın her yerde aranıyor.

Bursa'da evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın her yerde aranıyor.

Yenişehir ilçesindeki evinden pazar günü saat 18.00 sıralarında çıkan Şerife Ergün sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Şerife Ergün her yerde aranıyor. Ailesi, Ergün'ü görenlerin, insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermelerini veya 0532 788 2836 numaralı telefonu aramalarını istedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

 Korona bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Korona bildirisiyle gündem olan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle hayatını kaybetti

 İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği 111 bin lirasını araba almaya giderken kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Salih Uçan Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yenişehirde kayıp alarmı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:25:41. #1.12#