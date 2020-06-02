Yenişehir Yaşam Merkezi'nde sona doğru
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Yenişehir Yaşam Merkezi'nde sona doğru

Yenişehir Belediyesi tarafından 50. Yıl Mahallesi'nde yapılan Yenişehir Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, merkezi Eylül ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Yenişehir Yaşam Merkezi'nde sona doğru
02.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:15

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Yenişehir Belediyesi dev bir projeyi daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan ve 12 bin 700 metrekarelik alana kurulan Yenişehir Yaşam Merkezi'nde; 78 adet 2 odalı ve 18 adet tek odalı suit daire, 5 adet hasta gözlem odası, 248 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu,sağlık birimi, spor salonu, pastane, kır kahvesi, 200 kişilik çok amaçlı salon, yemekhane, terzihane, bulaşıkhane, kuaför salonu, idari ofisler, 6 adet hobi salonu, açık otopark, çamaşırhane ve hobi bahçeleri bulunuyor.Yenişehir Belediyesi, deniz manzaralı ve 10 katlı merkezde misafirlerine ev konforunda hizmet verecek.

Başkan Özyiğit, müjdeyi verdi

Yenişehir Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Yaşam Merkezimiz beş yıldızlı otel ayarında çok güzel bir tesis, burada insanların rahatlıkla yaşayabileceği ve güzel zaman geçirebileceği havuz, spor, kültür ve sanat alanları gibi her türlü altyapı var. Merkezimizde sağlık hizmetleri için de gerekli altyapıyı oluşturduk. Yenişehir Yaşam Merkezimizi aktif bir yaşam alanı olarak Eylül ayında halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." İfadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyesi istihdam alanı da yaratıyor

Yeni bir faaliyet ve kaynak alanı yaratacaklarını söyleyen Başkan Özyiğit, "Merkezimizin bir bölümünü de yurtdışından gelen insanlara açmak istiyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle bu konuda görüşmelerimiz var. Yenişehir; doğası, havası, sosyal yapısı ve sağlık olanaklarıyla üst seviyede ve her insanın istediği hizmeti alabileceği bir kent. Dolayısıyla bizim de bunu kullanmamız gerekiyor, bu kapıyı aralayarak bu konuda öncülük etmek istiyoruz. Sağlık turizmi için kentimize gelen insanları burada ağırlayabiliriz. İnanıyorum ki bizden sonra benzer alanlara yatırım yapacak müteşebbisler çıkacaktır." diye konuştu.Başkan Abdullah Özyiğit, Yenişehir Yaşam Merkezinde Yenişehirliler için yeni bir istihdam alanı yaratacaklarını ve burada istihdam edilecek personellere özel eğitim vereceklerini de söyledi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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