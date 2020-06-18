Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeğinde rekolte alımlarına başladı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kooperatif tarafından yağlık ayçiçeği rekolte alımı yapılacağı bildirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kooperatif tarafından yağlık ayçiçeği rekolte alımı yapılacağı bildirildi.

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, yaptığı açıklamada, yağlık ayçiçeği rekolte alımlarına başladıklarını belirtti.

Çetin, ayçiçeği alımlarının eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.

Geçen yıl 1800 ton yağlık ayçiçeği alımı yaptıklarını, bu yıl ise 2 bin tonu hedeflediklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği alımımız her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl, geçen yıldan 200 ton daha fazla alım hedefliyoruz. 20 Temmuz'a kadar sürecek rekolte alımlarımız için tüm çiftçilerimizi kooperatifimize bekliyoruz."

Kaynak: AA