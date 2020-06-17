Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi arpa alımlarına başladı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kooperatif tarafından 2020 yılı hasat dönemi arpa alımlarına başlandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kooperatif tarafından 2020 yılı hasat dönemi arpa alımlarına başlandı.

510 ortağı ve 500 müşterisi bulunan Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifinin ortaklarından peşin bedelle arpa alım fiyatı, kilogram başına 1,31 lira olarak belirlendi.

Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arpa alımlarını 4 fiyat kategorisinde belirlediklerini bildirdi.

Yeni sezonun çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Çetin, şöyle devam etti:

"Arpa alım fiyatlarımızı ortaklardan borç karşılığı 1,32 lira, müşterilerden borç karşılığı 1,31 lira, ortaklardan peşin bedelle 1,31 lira, müşterilerimizden de peşin bedelle 1,30 lira olarak tespit ettik. Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak Yenişehir'de tüm ürünü peşin para ve borç karşılığı alacak gücümüz var. Çiftçilerimizin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bizi tercih edeceğine inanıyorum."

Çetin, arpadan sonra dönem içinde buğday ve ayçiçeği alımlarının da başlayacağını duyurdu.

Göreve geldikleri günden itibaren hem Yenişehir çiftçisi hem de kooperatif ortakları için çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "Çiftçimiz ve ortaklarımızın haklarını koruma ve köylümüzü ayakta tutmanın mücadelesi içindeyiz. Çalışmalarımızı bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Kooperatif olarak Yem satışlarımız da devam ediyor. Bunun yanında TARSİM ile üye ve ortaklarımızın ürünlerini garanti altına alıyoruz."

Kaynak: AA