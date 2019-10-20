20.10.2019 18:46

Mersin'de, Yenişehir Belediyesince ilk kez düzenlenen "Yenişehir Triatlonu", sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Triatlon Federasyonun desteğiyle düzenlenen triatlonda, "standart" ve "sprint" kategorilerinde 80 sporcu yarıştı.

Yat Limanı yanındaki kumsaldan denize açılan sporcular, sprint kategorisinde 750 metrelik parkurda tek tur, standart kategoride de 2 tur boyunca kulaç attı.

Yüzme parkurunu tamamlayan sporcular denizden çıkar çıkmaz değişim istasyonlarına girdi ve bisikletlere binerek 10 kilometre pedal çevirdi.

Sporcular, koşu bölümünde de sprint kategoride 2 bin 500 metrelik parkurda 2 tur, standart kategoride de 4 tur koştu.

Yarışmada, sprint erkeklerde Emirhan Altıntaş birinci, Mehmet Fatih Davran ikinci, Hakan Tunç üçüncü oldu. Kadınlarda ise Melike Yılmaz birinci, Ayşenur Acar ikinci, Ebru Yılmaz da üçüncülük elde etti.

Olimpik erkeklerde ilk sırayı Muhammet Bertuğ Polatçı alırken, Zülfü Karabulut ikinci, Enes Kızılcık ise üçüncü oldu. Kadınlarda, Aslı Simay Yazıcı zirveyi göğüslerken, Işık Tezcan ikinciliğe ulaştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit verdi.

Organizasyonu gelenekselleştirmek istediklerini belirten Özyiğit, "Burada gencecik sporcularımız yarıştı. Sporcularımızın parkuru beğenmesi bizi ayrıca mutlu etti. Mersin gerçekten güzel bir şehir. Sporcularımız da bu güzel şehirde, tertemiz denizde yüzerek, yeşillikler içinde koşarak yarıştı. Federasyonun enerjisi bizi motive etti. Doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA