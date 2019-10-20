Yenişehir Triatlonu'nun ilk şampiyonları Polatçı ve Yazıcı

20.10.2019 16:09

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yenişehir Triatlonu'nun erkekler kategorisindeki ilk şampiyonu 20 yaşındaki Muhammet Bertuğ Polatçı, kadınlar kategorisindeki ilk şampiyonu 28 yaşındaki Aslı Simay Yazıcı oldu.

Kaynak: DHA