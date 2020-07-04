Yenişehir Müstecip Onbaşı Parkı Millet Bahçesi oluyor
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Yenişehir Müstecip Onbaşı Parkı Millet Bahçesi oluyor

- Yenişehir Müstecip Onbaşı Parkı Millet Bahçesi oluyor Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'e yaptığı ziyarette ilçede bulunan Müstecip Onbaşı Parkı'nı Millet bahçesi olarak halkın hizmetine sunacaklarını açıkladı.

04.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:51

- Yenişehir Müstecip Onbaşı Parkı Millet Bahçesi oluyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'e yaptığı ziyarette ilçede bulunan Müstecip Onbaşı Parkı'nı Millet bahçesi olarak halkın hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Yenişehir'e bir açılışa katılmak için gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Milletvekili Osman Mesten'i Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AK parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, ve partililer karşıladı.

Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizde açılan yeni işyerleri bizleri mutlu ediyor. Açılan bu işyerleri ilçemizin geliştiğini ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Açılan bütün iş yerlerimizin ilçemize iş sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yenişehir'de katıldığı açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Korona sürecini Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkla alakalı daha önce yapılmış yatırımların karşılığı olarak genel anlamda sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde atlattık. Yenişehir'de özellikle kapalı pazaryeri ile alakalı çok yakın bir zamanda ihale edip hemen yatırıma başlıyoruz. Müstecip Onbaşı Parkını da Millet Bahçesi olarak düzenleyerek onu da Yenişehir'e kazandıracağız" diye konuştu.

Bütün yatırımların durduğu bir ortamda Büyükşehir Belediyesinin yatırımları durdurmadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Yenişehir Akbıyık köyümüze statik kaplama olmasından dolayı halkımızın bir tepkisi olmuş, şunu unutmayın bin 58 tane mahallemiz bulunuyor. İster 30 kişi ister 3 bin kişi yaşasın biz bütün yerlerde sıcak asfalt yapmak istiyoruz. Pandemi sürecinde biz Bursa merkezde bu yıl ekstra bir iş yaptık.28 kilometre 80 bin ton sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bunlar bizim normalde programımızda olmayan işlerdi o yüzden bu sene hiçbir köyümüze sıcak asfalt yapmayacağız" dedi.

Yenişehir Müstecip Onbaşı Parkı Millet Bahçesi oluyor

Kaynak: İHA

Manşet

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