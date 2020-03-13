Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor - Haber
Ömer Halisdemir, Yenişehir, Güncel

Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor

Dünyada pek çok ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

13.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor

Dünyada pek çok ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı Yenişehir Belediyesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.


Yenişehir Belediyesi, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan kamu binaları ve okulların ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Çalışma kapsamında Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi, Bayan Spor Salonu, Sosyal Tesisler, Düğün Salonu, Taziye Evi, Akıllı Duraklar, belediye hizmet binaları, ilçe stadyumu, hükümet konağı, kapalı spor salonunun ilaçlaması tamamlandı. Ayrıca Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde bulunan alanda S.S. 269 Nolu Yeşilkent Servis Kooperatifine bağlı 140 adet servis aracının ilaçlama işlemi tamamlandı.


İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde izleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir Belediyesi olarak korona virüsüne karşı tüm ekiplerimizle gerekli tedbirleri ivedilikle aldık. İlçe Sağlık Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine hazırlanan dezenfeksiyon solüsyonu ile 4 kişilik bir ekip belirlenen bina ve kurumları ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dün başlattığımız ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız, bugün de okul servis araçları ve diğer servis araçlarının ilaçlanması ile Kültür Merkezimin önünde devam etmektedir. Başka kooperatiflerden gelecek ilaçlama taleplerini karşılamak üzere ekibimiz gün boyunca burada bulunacaktır. Şehir içi dolmuşlar da talep geldiği takdir de ilaçlanacaktır. Vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak adına elimizden gelen tüm gayreti ekiplerimizle birlikte gösteriyoruz. Merkez ve kırsalda bulunan okulların cumartesi ve pazar günleri ilaçlaması yapılacaktır. Ayrıca talep halinde resmi kurumlar da ilaçlanacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Burcu Kıratlı
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Yenişehir koronaya karşı dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:55:53. #1.15#