Yenişehir Komedi Oyunları Festivali başlıyor

7 Kasım -13 Kasım tarihleri arasında sahnelenecek 6 tiyatro oyununu sanatseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Festivalde Ali Poyrazoğlu ve Nilgün Belgün'ün yanı sıra komedi tiyatrosunun efsane grubu Mahşeri Cümbüş oyuncuları da sahne alacak. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşları festivale davet etti.

Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle Yenişehir'i, Türkiye'de kültür ve sanatın önemli bir kenti haline getiren Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni bir festivale daha imza atıyor. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali,7 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Festival, Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturacak. Festival kapsamında sahnelenecek 6 oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

7 Kasım Pazar günü Tiyatro Mavra'nın Ali Cengiz Oyunuile başlayacak festivalde 8 Kasım Pazartesi günü usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, kendi adını taşıyan tiyatro grubuyla birlikte Asi Kuş'u sahneleyecek. 20. Yılını kutlayan efsanevi grup Mahşeri Cümbüş 9 Kasım Salı günü, usta oyuncu Nilgün Belgün ise Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi adlı oyunuyla 11 Kasım Perşembe günü sahne alacak.12 Kasım Cuma günü ise Şaşkın Aşıklaradlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'nin kapanışı ise İkinci Bahar oyunuyla 13 Kasım Cumartesi günü yapılacak.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali kapsamında sahnelenecek tüm Oyunlar ücretsiz olacak. Oyunlar, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek ve saat 20.00'de başlayacak.

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