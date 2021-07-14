Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi
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Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Çakmak Mahallesindeki vatandaşları ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Çakmak Mahallesindeki vatandaşları ziyaret etti.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, gelen talep ve sorunların çözümü noktasında vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçeye bağlı tüm mahallelerde yol genişletme, asfaltlama ve beton parke çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Köylerin alt yapı ve içme suyu sorunları, eğitim-öğretimde yaşanan aksaklıklar, sağlıkla ilgili talepler ve vakıf yardımları hakkında vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam edeceğini aktaran Beşikci, "Yapılan hizmetler kıymetli vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla uyumlu bir şekilde çalışılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımızla hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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