Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, esnafı dinledi
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Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, esnafı dinledi

Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, esnafı dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, ilçede yapılan çalışmaları vatandaşlar ile değerlendiriyor.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, ilçede yapılan çalışmaları vatandaşlar ile değerlendiriyor.

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesinde bir çay evinde mahalle sakinleri ve taksiciler ile bir araya gelen Kaymakam Beşikci, ilçede yapmış oldukları tüm hizmetleri vatandaşlarla ile birlikte yürüttüklerini söyledi. İlçede bulunan bütün sokakları dolaştığını belirten Kaymakam Beşikci, "Yenişehir'imizin bütün sokaklarını ziyaret etmeye çalışıyorum. Esnafımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek sorunlarımıza daha hızlı çözüm bulabiliyoruz. Belediyemizin hizmetlerine ve projelerine sizler yön vermektesiniz. Vatandaşlarımız ve esnafımızla birlikte daha yaşanabilir bir Yenişehir için çalışıyoruz. Bizlere katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu belirten esnaf ve vatandaşlar ise, "Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikçi'yi her yerde görmemiz mümkün, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bizleri dinlemesi çok önemli. İlçede bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, esnafı dinledi
Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, esnafı dinledi
Yenişehir Kaymakamı Beşikçi, esnafı dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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