Yenişehir Kaymakamı Beşikçi'den mahalle ziyaretleri
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Yenişehir Kaymakamı Beşikçi'den mahalle ziyaretleri

10.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:02
Yenişehir Kaymakamı Beşikçi'den mahalle ziyaretleri

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahallelerde inceleme yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kapısını çalan Beşikci, sosyal belediyecilik kapsamında kısıtlama günlerinde de hizmetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşıladıklarını belirtti.

Benusen Mahallesinde bazı evleri ziyaret eden Beşikci, "Ekiplerimiz pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına koşarak tüm ihtiyaçlarını evlerine götürmekte. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Belediye ekiplerimiz sahada. Sizlerin sağlığı ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için ekiplerimiz çalışmaya gayretle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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