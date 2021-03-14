Yenişehir'in 'Şampiyonluk Duvarı'
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Yenişehir'in 'Şampiyonluk Duvarı'

14.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:26
Yenişehir'in 'Şampiyonluk Duvarı'

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda kurulan Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı bu kez Türkiye Dağcılık Federasyonu 2021 Tırmanış Küçükler Boulder Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda kurulan Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı bu kez Türkiye Dağcılık Federasyonu 2021 Tırmanış Küçükler Boulder Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile kurulan 12 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı, bugün yeni bir şampiyonluk turnuvasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu 2021 Tırmanış Küçükler Boulder Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 51 sporcu ve 18 görevli ile Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köşkler spor salonu tırmanış duvarında gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gün boyu devam edecek olan şampiyonaya katılan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tüm sporculara başarılar dileyerek, "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için Yenişehir Belediyesi olarak spora ve sporcu gençlere her zaman destek vereceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir'in 'Şampiyonluk Duvarı'
Yenişehir'in 'Şampiyonluk Duvarı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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