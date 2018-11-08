Yenişehir'in Köylerinde Yüzler Gülüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilçeye bağlı 61 köyde yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımları ile köylerde yaşayan vatandaşların yüzleri gülüyor.

İlçeye bağlı köylerde yapılan içme suyu, kanalizasyon, alt yapı hizmetlerinin tamamlanması ile köyler sıcak asfalta kavuşuyor.

Çayırlı Köyüne yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Göreve geldiğimizde İnegöl yolu ile Çayırlı Mahallemizin arasında kalan yaklaşık 1 kilometrelik alanı sıcak asfalt yapmıştık. Şimdi de Çayırlı Mahallemiz ile Akçapınar Mahallemizin 3,5 kilometrelik alanını zemin çalışması temel malzemesi ve sıcak asfaltı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çayırlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarı, "Mahallemize 3 yıl önce sıcak asfalt ve meydan düzenlemesi yapılmıştı. 3 yıl sonra yol genişletme, alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarının yapılması bizleri memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yenişehir Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA