Yenişehir'in 'cevizli lokumlarına' ilgi büyük
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Yenişehir'in 'cevizli lokumlarına' ilgi büyük

Yenişehir'in 'cevizli lokumlarına' ilgi büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve yurdun dört bir yanına ünü yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve yurdun dört bir yanına ünü yayılan bayramların eşsiz ve doyumsuz lezzeti cevizli lokumlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan cevizli lokumlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenişehir Belediyesi şirketi olan YESAŞ'ta üretiliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sipariş usulü yapılacak bayramlık cevizli lokumlar her şey dahil tepsisi 50 TL'den satılacak. Halkımız bayramlık cevizli lokum siparişlerini 773 04 77 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler, sipariş verebilirler. Ürettiğimiz cevizli lokumlara ilçemiz dışında birçok il ve ilçeden talep olması beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Yenişehir'de bayramın 1 günü kapalı olan fırınların ikinci gününden itibaren halka hizmet vereceği açıklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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