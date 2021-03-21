Yenişehir ilçesinde "Dinamik Denetim Süreci"
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Yenişehir ilçesinde "Dinamik Denetim Süreci"

21.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:39
Yenişehir ilçesinde

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Süreci" aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Süreci" aralıksız devam ediyor.

Risk durumuna göre mavi renk ile düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır'da dinamik denetim süreci Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile hafta sonu da devam ediyor.

Beşikci, dinamik denetim sürecinde herkese büyük sorumluluk düştüğünü ve bu süreçte tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

Denetimlerle rehberlik etmek, vatandaşı ikna etmek, onları kurallara daha iyi şekilde uymaya teşvik etmek istediklerini dile getiren Beşikci, "Başa dönmemek için herkese büyük sorumluluk düşüyor ve bu nedenle vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Kentin en işlek caddelerinde, toplu taşıma araçlarında ve işyerlerinde denetimlerini artıran Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmecilere tedbirlere uymaları, vatandaşlara da tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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