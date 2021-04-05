Yenişehir hızlı treni saatte 200 kilometre hıza çıkacak
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Yenişehir hızlı treni saatte 200 kilometre hıza çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yenişehir hızlı treni saatte 200 kilometre hıza çıkacak

Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasına saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapılıyor.

Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasına saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapılıyor.

50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin çalışmalarına başlandığı, Gölbaşı-Yenişehir hattında alt yapı inşaatında yüzde 74,8 ilerleme sağlandığı açıklandı.

Bursa ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmaları devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında alt yapı yapım çalışmalarında yüzde 74,8 ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli'nin de çalışmaları başladı. İnşa etmek ve ihya etmek bizim işimiz. Çünkü biz bu vatana ve bu millete sevdalıyız. Başarımızın sürekliliği için ülkemizin ve Bursa'nın bugüne kadar kazandıklarını en doğru ve en etkili şekilde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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