Yenişehir'e yapılması planlanan cezaevi projesi iptal edildi

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir ilçesine yapılması planlanan ceza infaz kurumu projesinin iptal edildiğini bildirdi.

Kalkancı, yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesinin Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden birisi olduğunu, ilçe yüzölçümünün neredeyse yarısının düzenli işlenen tarım arazisi statüsünde geçtiğini vurguladı.

Hayvancılığın geliştiği ilçe nüfusunun yüzde 90'ına yakınının tarım ve hayvancılıkla meşgul olduğunu ifade efen Kalkancı, Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesinde 455 bin 441 metrekare alan üzerine ceza infaz kurumu yapılacağı yönünde haberlerin son günlerde kamuoyunu meşgul ettiğini belirtti.

Yapılması planlanan cezaevi projesinin detayları ve hazırlanan raporla ilgili Yenişehir MHP ve AK Parti ilçe başkanlarının, muhtarların ve ilçedeki sivil toplum kurulu başkanlarının da bulunduğu heyetle bir araya gelerek istişarede bulunduklarını aktaran Kalkancı, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizle kurulan irtibat sonucunda Adalet Bakanımızla görüşme sağlanarak mesele hafta sonuna varmadan Yenişehir halkımızın isteği doğrultusunda nihayete erdirildi. Bu süreçte taleplerimizin ivedilikle sonuca ulaştırılmasında büyük katkısı olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hidayet Vahapoğlu, Genel Sekreterimiz Sayın İsmet Büyükataman, Yenişehir halkının haklı taleplerini dikkate alarak müspet karar veren Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e özellikle şükranlarımı sunuyorum. MHP Bursa teşkilatları adına dün söz verdiğimiz gibi üstlendiğimiz sorumlulukları hemşehrilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda bugün olduğu gibi yarında yerine getiriyor olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan