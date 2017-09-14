Yenişehir'e 3 Yeni Köprü Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'in 3 ayrı bölgesine 3 yeni köprü inşa edilecek.



Akdere Köyü yakınlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdere Köyü, Yenigün Mahallesi Derviş Eroğlu Bulvarı ve 100. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki su tahliye kanalı üzerine yeni köprüler inşa edileceğini söyledi.



Başta Akdere Köyü olmak üzere çevre köylerin tarım arazilerine ve ilçe merkezine ulaşmak için kullandığı yolun üzerindeki köprüden Şişecam fabrikalarının ağır tonajlı araçlarının da geçtiğini aktaran Çelik, "46 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki köprünün yıkım çalışmaları sona erdi. Eski köprünün yerine inşa edilecek yeni köprü yine 46 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde olacak. Çift şeritli köprüden aynı anda iki araç geçebilecek." dedi.



Yeni köprü yapım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye de ayrıca teşekkür etti.