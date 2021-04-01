Yenişehir'e 2 yılda 120 milyonluk yatırım yapıldı
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Yenişehir'e 2 yılda 120 milyonluk yatırım yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yenişehir'e 2 yılda 120 milyonluk yatırım yapıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, iİki yıl içinde ilçeye 120 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, iİki yıl içinde ilçeye 120 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Cumhur İttifakının Bursa'daki MHP'li tek Belediye Başkanı olan Davut Aydın, iki yıl içinde ilçeye kazandırdığı hizmetler ile halkın takdirini kazandı. Göreve gelişinin ikinci yılını katıldığı ortak canlı yayında değerlendiren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemize bağlı 61 köy ve 10 mahallede her yere imkanlarımız dahilinde hizmet götürmeye devam ediyoruz. İlçemize 31 Aralık 2020 tarihine kadar Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Yenişehir Belediyemiz ile birlikte 100 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu rakam bugün itibariyle 120 milyon lirayı buldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz 10 projeden 11'ini hayata geçirdik. Kapalı pazar yeri ve satış projesi, soğuk hava tesisi ve paketleme tesisi projemiz ilçemiz için hayata geçirmek istediğimiz en önemli iki projedir. İnşallah bunlar da hayata geçecek, çünkü ilçemiz tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin önemli yerlerinden birisidir" diye konuştu.

Başkan Aydın, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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