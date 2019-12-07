Yenişehir Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Ünitesi açıldı
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Yenişehir Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Ünitesi açıldı

Yenişehir Devlet Hastanesinde 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açıldı.

07.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:40
Yenişehir Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Ünitesi açıldı

Devlet Hastanesinde 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açıldı.

Ünitenin açılışı, Yenişehir Belediye Başkanı , kaymakam Suat Seyitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali , AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Hastane Başhekimi Dr. Kalender Durmaz ve başhemşire Sevinç Kahraman tarafından yapıldı.

Açılışın ardından ünitede yatan hastaları ziyaret eden protokol, üniteyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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