Yenişehir Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Ünitesi açıldı
Yenişehir Devlet Hastanesinde 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açıldı.
Yenişehir Devlet Hastanesinde 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi açıldı.
Ünitenin açılışı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, kaymakam Suat Seyitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Hastane Başhekimi Dr. Kalender Durmaz ve başhemşire Sevinç Kahraman tarafından yapıldı.
Açılışın ardından ünitede yatan hastaları ziyaret eden protokol, üniteyle ilgili bilgi aldı.