Yenişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhaneli'ye Atandı

Orhaneli Devlet Hastanesine hekim olarak atanan Yenişehir Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Yoğurt, Yenişehirli gazetecilerle buluştu.



Yenişehirli gazetecilerle buluşmasında İsmail Yoğurt, görev yaptığı sürece desteklerini esirgemeyen basın mensuplarına teşekkür etti.



Doktor Yoğurt, Yenişehir'de 2,5 yıl boyunca görev yaptığını belirterek, "Bu süre zarfında sizlerden çok büyük destek gördük. Bu destek bizlere daima güç verdi. Hiçbirinizi unutmayacağımı belirtmek istiyorum." dedi.



Orhaneli Devlet Hastanesine iç hastalıkları uzmanı olarak atanan Yoğurt, yeni görevine, bir sonraki hafta başlayacağını da sözlerine ekledi.