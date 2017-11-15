Yenişehir'den 208 Bin Kişi Uçtu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hava yolu trafiği artıyor.



Yenişehir Havalimanı'nın 10 ayda 208 bin 273 yolcuya hizmet verdiği bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) istatistiklerine göre, Yenişehir Uluslararası Havalimanı'ndan son 10 ayda toplam 208 bin 273 yolcu yararlandı. Havalimanında, hizmet verilen uçak trafiği 7 bin 245, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 2 bin 270 tona ulaştı.



DHMİ'nin ekim ayı istatistiklerine göre ise iç ve dış hat yolcu trafiği 20 bin 563 oldu. İç ve dış hatlar uçak trafiği 586 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın ekim ayına göre Yenişehir'e iniş kalkış yapan uçak trafiği yüzde 20 artmış oldu. 2017 Ekim ayında ayrıca yük trafiği 213 ton olarak gerçekleşti. - BURSA