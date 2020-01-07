Yenişehir'deki Şemaki Evi Müzesi restore edilecek
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Yenişehir'deki Şemaki Evi Müzesi restore edilecek

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Şemaki Evi Müzesi'nde 1,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon için hazırlık yapılıyor.

07.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:30
Yenişehir'deki Şemaki Evi Müzesi restore edilecek

'nın ilçesindeki Şemaki Evi Müzesi'nde 1,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon için hazırlık yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 1945 yılında satın alınan ve 1980'den sonra onarılarak 1991'de ziyarete

açılan Şemaki Evi Müzesi restorasyon nedeniyle ziyaretçi kabulüne kapatıldı.

Restorasyonuna kısa sürede başlanması planlanan 18. yüzyıldan kalma binada 20'ye yakın arkeolojik eser

de bulunuyor.

Kaynak: AA
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