Yenişehir'de Yangın

Yenişehir ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın arkasındaki çalılık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangına, Bursa Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerinin itfaiye ekipleri ile BUSKİ araçları müdahale etti.



Kırsal Subaşı Mahallesi'ne sıçramaması için büyük uğraş verilen yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.



Yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.