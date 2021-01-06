Yenişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Yenişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

06.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:08
Yenişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal bir mahallede Ü.Ş'nin (37) evinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 450 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar, tabanca, şarjör ve uyuşturucu içim aparatları ele geçirildi.

Zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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