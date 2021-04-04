Yenişehir'de Triatlon heyecanı
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Yenişehir'de Triatlon heyecanı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN - Haberler | Spor
Yenişehir'de Triatlon heyecanı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Yenişehir Triatlon Koşuları'nde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Mersin'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği Yenişehir Triatlon Koşuları'nde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

26 ilden toplam 210 sporcunun katıldığı Yenişehir Triatlonu, pandemi önlemleri çerçevesinde yapılırken, Adnan Menderes Bulvarı Fener Bahçe Meydanı'ndaki alanda genç erkekler, genç kadınlar ve paratriatlon kategorisinde yarıştı.

Önce denize gidererek farklı kategorilerde yüzen, daha sonra bisikletlerini alarak değişim alanına giden sporcular, 20 kilometre bisiklet sürüp, ara vermeden 5 kilometre koşarak yarışı tamamladı.Bu yıl dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile seyircisiz yapılan yarışın sonunda dereceye girenler sporculara ödülleri verildi.Tiratlonun en yaşlı katılımcısı olan 72 yaşındaki Ali Bıdı, kendi yaş kategorisinde birinci olurken, podyumda yaptığı konuşmada 35 yıl çeşitli ilaçlar kullanmasının ardından 16 yıldır spor yaparak sağlıklı ve zinde kaldığını söyledi. Ali Bıdı, "Spor varsa hayat var. Spor ilaçtır. Farklı hastalıklar nedeni ile 35 yıl ilaç kullandım. 16 yıldır ilaç kullanmıyorum. Spor sayesinde doğru beslenmekle sağlıklı kalmak mümkün. Lütfen spor yapın, az yiyin  Allah sizi hastalıklardan korur" dedi.Ardından söz alan Yenişehir Belediye Başkan Abdullah Özyiğit, triatlona katılan tüm sporculara teşekkür ederek, önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonluğuna ev sahipliği yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya da, Avrupa'da bu mevsimde yarışma imkanının çok zor olduğunu ifade ederek, "Bu yıl biz Alanya'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Yarışma nedeni ile Avrupa Federasyonu yönetimi de orada olacak. Belediye Başkanımla orada Avrupa Federasyonu yönetimine bir sunum gerçekleştireceğiz. Büyük bir ihtimalle seneye burada bir Avrupa kupası, elit ve genç yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu tarz uluslararası organizasyonlar yerellere ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlıyor. Çünkü spor turizmi 12 ay devam ediyor. O yüzden böyle güzel bir şehrin, Yenişehir'in uluslar arası arenada da tanıtılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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