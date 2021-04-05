Yenişehir'de Triatlon Heycanı yaşandı

Mersin Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Yenişehir Triatlonu tamamlandı. Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'na 26 ilden 210 sporcu katıldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve sezonun ilk yarışı olan Yenişehir Triatlonu, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi nedeniyle bir yıldır yapılamayan triatlon müsabakaları yeni sezonun startını Yenişehir'den verdi. 26 ilden sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Genç, Elit, Paratriatlon (engelli) ve Yaş Grupları kategorilerinde sporcular ter döktü.

Engelli sporcular da katıldı

Gençler ve Paratriatlon kategorisinde sporcular 750 metre yüzdü, hemen ardından 20 kilometre bisiklet sürdü ve ara vermeden 5 kilometre koştu. Elit ve yaş grupları kategorilerinde ise sporcular 1500 metre yüzdü daha sonra 40 kilometre pedal çevirdi, ardından 10 kilometre koştu.Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'nda yoğun pandemi önlemeleri altında yapılan yarışlarda ilk olarak gençler ve paratriatlon kategorilerinde yarışlar yapıldı. Saat 9.00'da denize açılan yarışçılar 750 metre kulaç attıktan sonra 20 kilometre pedal çevirdi ardından 5 kilometre koştu.

Genç erkeklerde A kategorisinde birinciliği Emir Aracı, ikinciliği Mert Çolak, üçüncülüğü ise Burak Çağdaş alırken B kategorisinde ise birinciliği Emirhan Çakır, ikinciliği Taha Eren Coşgun, üçüncülüğü Abdurrahman Yazıcı elde etti.Genç kadınlarda ise A kategorisinde birinciliği Elif Manisa, ikinciliği Sıla Gür, üçüncülüğü Beril Selin Ergin alırken B kategorisinde ise galibiyeti Yasemin Özpamuk göğüsledi.Gençler ve Paratriatlon kategorisinin ardından Elit ve Yaş Grupları start aldı. Sporcular 1500 metre yüzdükten sonra 40 kilometre bisiklet sürdü ve ardından 10 kilometre koştu. Elit erkeklerde birinciliği Gültekin Er, ikinciliği Emir Altıntaş, üçüncülüğü ise Enes Kızılcık elde etti. Elit kadınlarda ise birinciliği Esra Gökçek, ikinciliği Elif Polat üçüncülüğü ise Birsu Ulkat aldı.

Dereceye girenler madalyalarını aldı

Yenişehir Triatlonu'nda dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı. Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne,Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gülcan Kış ve Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Başkan Özyiğit, 'Hedef uluslararası yarışlar'

Yarışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,Türkiye Triatlon Federasyonu'nun yarışları Yenişehir'de düzenlemesinin kente değer kattığını dile getirdi. Görev anlayışını 6 ilke üzerine kurduklarını ve bu ilkelerden birinin de hareket ilkesi olduğunu vurgulayan Başkan Özyiğit, "Kentimizde sporu, sanatı ön plana çıkarmak, insanların var olan olanaklardan faydalanıp daha çok doğayla baş başa, yürüyüş yaparak, koşarak, bisiklete daha fazla binerek bir yaşam sürmesini arzu ettik. Var olan altyapımızla beraber ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak kentimiz tanıtmak, kentimizin bilinirliğini artırmak, turizm potansiyelini artırmak gibi bir belediye başkanının görev ve sorumluluğu olan işleri yapmaya çalışıyoruz. Burada yaz şartları olduğunda Avrupa'da dışarı çıkılamıyor. Dolayısıyla kentimizin avantajlarından yararlanıp uluslararası yarışları Yenişehir'de yapmaya talip olabiliriz" dedi.

Başkan Özyiğit, 'Sorunsuz bir yarış oldu"

2019 yılında yapılan Yenişehir Triatlonu ile yarışlarda tecrübe kazandıklarını kaydeden Başkan Özyiğit, "Geçen yıla göre tecrübeliydik. Ekibimiz hazırlık çalışmalarını özenli bir şekilde yaptı. Gerçekten sorunsuz bir yarış olduğunu düşüyorum. Sporcularla görüşmelerimizde iyi ki Yenişehir'de olduklarını söylediler" dedi.Yenişehir'in eğitim, kültür sanat alanında ilerde olduğunu ifade eden Başkan Özyiğit, "Yenişehir insanların kendini güvende hissettiği, günün her saatinde rahatlıkla dışarı çıkabildiği bir kent. Eğitim düzeyi yüksek. Ayrıca 2 üniversite var. 60 bin civarında öğrenci var. 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları'nda yapılan tesisler var. Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübümüz Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Takımımız çok iddialı hazırlıyoruz. Avrupa Şampiyonu olacağız, Türkiye Şampiyonu olacağız" diye konuştu.

Yenişehir Triatlonu'na yoğun ilgi

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da, Yenişehir Triatlonu'na ilginin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Yenişehir'de uluslararası yarışlar düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Yalçınkaya, Türkiye'nin birçok ilinde yarışları yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Er, "Parkurlar çok güzeldi"

Elit Erkeklerde birinciliği elde eden Gültekin Er, pandemi dolayısıyla geçen yıl yarışmalar düzenlenmediğini belirterek,bu yıl Yenişehir'de yapılan yarışmalarla bir yıldır uzak kaldıkları yarışlara geri döndüklerini söyledi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür eden Er, "Parkurlar çok güzeldi, hava şartları çok iyiydi. Yarışmayı özlemiştik. Burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Başkan Özyiğit'e teşekkür

Elit kadınlarda birinciliği elde eden Esra Gökçek de, uzun bir aradan sonra yarışlara katılmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Uluslararası parkur standartlarına sahip bir alanda yarıştıklarını ifade eden Gökçek, triatlon sporunun Türkiye'de çok bilinmediğini bu tür yarışların tanınırlığını arttıracağını söyledi. Gökçek, yarışları düzenlediği için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e de teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler