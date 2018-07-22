Yenişehir'de Temizlik Çalışması

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce ortak temizlik çalışması başlatıldı.

Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce ortak temizlik çalışması başlatıldı. Ofis bölgesindeki ara sokakların ve bina aralarının temiz olması için bina yöneticileri ve görevlileri ile istişare eden ekipler, bölgede temizlik bilinci oluşturmaya çalışıyor. Çalışma ile şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden uzak, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamaları hedefleniyor. - DİYARBAKIR