Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci tarafından kurulan İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılara çay, kahve ve su ücretsiz olarak ikram edilirken, kitap ve günlük gazete okumaları, haftada bir gün berber hizmeti ile...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci tarafından kurulan İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılara çay, kahve ve su ücretsiz olarak ikram edilirken, kitap ve günlük gazete okumaları, haftada bir gün berber hizmeti ile görevli sağlık personeli tarafından ise ilaç takipleri ve tansiyon, şeker ölçümleri yapılıyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci ilçede 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerinin kitap okuma ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabildiği İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Yenişehir ilçe Belediyesince 65 yaş üzeri yaşlıların hayatlarının ikinci baharını huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürmeleri ve sosyal faaliyetlerde bulunmaları için kurulan ikinci bahar millet kıraathanesi ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gösterdi. Ofis semtinde hizmet veren İkinci Bahar Millet Kıraathanesini ziyaret eden Başkan vekili Beşikci, elleri öpülesi büyüklerimize hizmet etmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Kıraathanede bulunan yaşlılarla uzun süre bir arada sohbet eden Kaymakam Beşikci, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanesinin 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Sabah 08.00 akşam 20.00 arasında hizmet veren Kıraathanede Yenişehir bölgesinde yaşayan vatandaşların üyelik işlemleri yapıldıktan sonra tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Berber bölümünden haftada bir gün olmak üzere hizmet alan büyüklerimiz, kafe bölümünde çay, kahve içebiliyor, kitaplıktan istedikleri kitap, günlük gazete ve dergileri alıp okuyabiliyorlar. Sağlık kabininde görev yapan hemşire aracılığıyla tansiyon, kan şekeri ölçümleri yapılıp, kullandıkları ilaçların takipleri yapılabilmektedir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı