Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı

Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci tarafından kurulan İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılara çay, kahve ve su ücretsiz olarak ikram edilirken, kitap ve günlük gazete okumaları, haftada bir gün berber hizmeti ile...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci tarafından kurulan İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde 65 yaş ve üzeri yaşlılara çay, kahve ve su ücretsiz olarak ikram edilirken, kitap ve günlük gazete okumaları, haftada bir gün berber hizmeti ile görevli sağlık personeli tarafından ise ilaç takipleri ve tansiyon, şeker ölçümleri yapılıyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci ilçede 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerinin kitap okuma ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabildiği İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Yenişehir ilçe Belediyesince 65 yaş üzeri yaşlıların hayatlarının ikinci baharını huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdürmeleri ve sosyal faaliyetlerde bulunmaları için kurulan ikinci bahar millet kıraathanesi ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gösterdi. Ofis semtinde hizmet veren İkinci Bahar Millet Kıraathanesini ziyaret eden Başkan vekili Beşikci, elleri öpülesi büyüklerimize hizmet etmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Kıraathanede bulunan yaşlılarla uzun süre bir arada sohbet eden Kaymakam Beşikci, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanesinin 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Sabah 08.00 akşam 20.00 arasında hizmet veren Kıraathanede Yenişehir bölgesinde yaşayan vatandaşların üyelik işlemleri yapıldıktan sonra tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler. Berber bölümünden haftada bir gün olmak üzere hizmet alan büyüklerimiz, kafe bölümünde çay, kahve içebiliyor, kitaplıktan istedikleri kitap, günlük gazete ve dergileri alıp okuyabiliyorlar. Sağlık kabininde görev yapan hemşire aracılığıyla tansiyon, kan şekeri ölçümleri yapılıp, kullandıkları ilaçların takipleri yapılabilmektedir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı
Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı
Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Elmas Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenişehir'de tarih yolculuğunun yaşandığı kıraathane açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:03:04. #1.16#

title