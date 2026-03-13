Yenişehir Sanayi üssüne dönüşüyor

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Subaşı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden YESAN ve YGS projelerini yerinde inceledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin sanayi ve üretim kapasitesini artıracak olan Yenişehir Sanayi Sitesi (YESAN) ve Yenişehir Gıda Sanayi (YGS) alanlarını ziyaret etti. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) koordinasyonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özel'e, İlçe Başkanı Mehmet İleri ve teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Yaklaşık 320 dönümlük dev bir alanda yükselen projede gelinen son nokta hakkında bilgi veren YTSO Başkanı Orhan Torun, hafriyat ve altyapı hazırlıklarının büyük oranda tamamlandığını, artık prefabrik yapıların kolonlarının dikilmeye başlandığını söyledi.

Torun, sanayicinin talebi doğrultusunda projede revizyona gidildiğini belirterek, "Özellikle iklimlendirme ve kalıp firmalarımızın ihtiyacı olan tavan yüksekliğini, Bakanlık görüşmeleri neticesinde 9,5 metreye çıkardık. Burada 650 metrekareden 2600 metrekareye kadar farklı ölçeklerde 76 bağımsız fabrika bölümü yer alacak. Sosyal donatı alanları kapsamında ise lokantadan kafeye kadar 18 küçük işletmeye de yer verilecek" dedi.

Projenin ekonomik modeline dikkat çeken Orhan Torun, sanayiciler için maliyetleri minimize ettiklerini vurguladı: "Hedefimiz, Yenişehir'deki bir daire fiyatına (yaklaşık 6,5-7 milyon TL) 650 metrekarelik tam teşekküllü bir fabrika binası teslim etmek. Bugün Bursa'da bu fiyata sadece arsasını bile alamazsınız. Biz sanayicimize anahtar teslim, sanayi ruhsatlı ve altyapısı hazır bir çözüm sunuyoruz."

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin ekonomisini el birliğiyle değiştirdiklerini söyledi. Belediye olarak projeye her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Özel, "Yenişehir'imiz adeta altın dönemini yaşıyor. Organize Sanayi Bölgemizde planlamalarda sona yaklaşıyoruz. Devletimizin Gıda İhtisas OSB ve Endüstri Bölgesi projeleri somut adımlarla ilerlerken; kara, hava ve demiryolu yatırımlarıyla ulaşım altyapımız güçleniyor. YESAN ve YGS projeleri de bu zincirin en önemli halkalarından biri. Önümüzdeki 10 yıl içinde nüfusumuzun 25-30 bin kişi artacağını öngörüyoruz. Bu büyümeyi tüm kurumlarımızla iş birliği içinde, doğru planlayarak yöneteceğiz" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı