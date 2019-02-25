Yenişehir'de Sahte İçki Operasyonu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eve yapılan baskında bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeniköy Mahallesi'nde şüpheli H.B'nin evine baskın yapıldı.

Ev ve eklentilerindeki aramalarda, alkol üretimi yapılan düzenek, şişeleme ve kapak makinesi ile bin 400 litre içki, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek, 5 gram esrar ve 6 antika tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA