Yenişehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Heykel istikametine giden Ayşe K. idaresindeki 34 DG 5090 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 7 yaşındaki Bünyamin A'ya çarparak yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi çocuğu Yenişehir Devlet Hastanesine götürdü. Küçük çocuk daha sonra Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA