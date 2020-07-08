Yenişehir'de kurbanlık satış alanı hazırlanıyor Yenişehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak satıcılar için Deniz Mahallesi'nde kurbanlık satış alanı tahsis etti.

Kurbanlık satış alanı için başvurular başlıyor

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, alanın hem satıcılar hem de alıcılar açısından sağlıklı, düzenli ve konforlu olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kurbanlık satış alanında yer almak isteyen vatandaşların 9 Temmuz Perşembe(yarın) gününden itibaren Belediyenin ana hizmet binasındaki Evrak Kayıt birimine başvuru yapmaları gerekiyor. Kurbanlık satış alanından yer almak isteyenler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz Çarşamba günü. 15 Temmuz'dan itibaren esnaflar alanda satışlara başlayabilecek.

Yenişehir Belediyesi bu yıl 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yerleşim yerlerinin arasında kalmaması, ulaşımın ve nakliyenin daha rahat olması kriterlerini göz önünde bulunduran Yenişehir Belediyesi,Deniz Mahallesi 26. Cadde doğusundaki (Kocavilayet dolmuşlarının son durağının karşısı) boş araziyi kurban satış alanı olarak belirledi. Bölgede onlarca satış noktası ve aynı zamanda kurban kesim alanı da yer alacak. Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz yılda da aynı bölgeyi kurbanlık satış alanı olarak belirlemişti. Alanın bu yıl da kurbanlık satış alanı olarak belirlenmesi hem vatandaşları hem de esnafları memnun etti.

Kaynak: Bültenler