Yenişehir'de köy içi yollar yenileniyor
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Yenişehir'de köy içi yollar yenileniyor

Yenişehir Belediyesi, ilçeye bağlı 61 kırsal mahallede köy içi ve ana yolları yeniliyor.

Yenişehir'de köy içi yollar yenileniyor
25.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:56

Yenişehir Belediyesi, ilçeye bağlı 61 kırsal mahallede köy içi ve ana yolları yeniliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, kırsal mahallelerde yapımı devam eden parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek, köylüler ile bir araya geldi. İncirli Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hava şartları elverdiğince ilçemizde gerek merkez mahallelerde, gerekse kırsal mahallelerde yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün İncirli Mahallemizdeki parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledim. Üretken belediyecilik anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır" diye konuştu.

İncirli Muhtarı Ender Zengin, "Köyümüze yapılan parke taşı çalışmaları sayesinde sokaklarımız yenileniyor. Yapılan çalışmalarda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Davut Aydın ve ekibine köyüm adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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