Yenişehir'de kimyasal yüklü tanker devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenişehir'de kimyasal yüklü tanker devrildi

Yenişehir'de kimyasal yüklü tanker devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ıslak yolda kayan kimyasal madde yüklü tanker, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ıslak yolda kayan kimyasal madde yüklü tanker, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara yolu istikametinden Yenişehir istikametine seyreden kimyasal madde yüklü tanker, ıslak yolda kayıp kontrolden çıktı. Tankerin depo kısmı tarlaya devrilirken kabin kısmı yol üzerinde kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Yenişehir grup amirliğinden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesi metanol yüklü olduğu anlaşılan tanker etrafında güvenlik önlemleri alındı. Maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili trafik ekipleri çalışma başlattı. - BURSA

Yenişehir'de kimyasal yüklü tanker devrildi

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title