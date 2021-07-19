Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı
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Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı

Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla 250 evde bayram temizliği gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla 250 evde bayram temizliği gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı ile Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen evde bakım ve temizlik hizmetleri, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İlçe genelinde öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Yenişehir'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla yardım eli uzatıldı.

Ekipler bu kapsamda 250 evi temizleyerek, bayrama hazır hale getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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