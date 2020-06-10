Yenişehir'de kaldırımlar yenileniyor
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Yenişehir'de kaldırımlar yenileniyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sokak ve caddelerdeki kaldırımlar yenileniyor.

Yenişehir'de kaldırımlar yenileniyor
10.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:55

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sokak ve caddelerdeki kaldırımlar yenileniyor.

Belediye Başkanı Davut Aydın "Halkımız için her şeyin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yenişehir'de uzun yıllardır kullanılamaz hale gelen sokak ve caddelerdeki kaldırımlar yenilenmeye başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, " Seçim beyannamemizde ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarımıza Bilecik yolundan başladık, mezarlık ve çevresi ile birlikte sağlı sollu yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bilecik yolu bittikten sonra Cumhuriyet Caddesi ve İnegöl yolu köprüye kadar aynı şekilde kaldırımlar olacaktır" diye konuştu.

Göreve gelirken söz verdiğimiz 16 ana projemizin 6 tanesini yüzde 100 tamamlayarak 7.projemize başladık diyen Başkan Aydın, "İnşallah 2 ay içerisinde 7.projemizde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bunları 1 yıl içinde tamamladık. Yenişehir halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Köylerde de aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor.13 köyde parke taşı yapım işi bitti. Sırayla çalışmalarımız buralarda da devam ediyor. Bunun yanı sıra birçok köyümüzde eksiklikler giderilmektedir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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